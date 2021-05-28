Ураганный ветер на Алтае отправил силосные башни в полет

Шквалистый ветер устроил настоящий апокалипсис в Кытмановском районе Алтайского края, сельчанам пришлось сражаться с летающими по полю силосными башнями.

Видео произошедшего и его последствий распространяется в социальных сетях. Из ролика видно, что на фоне разбушевавшейся стихии дна за другой летят огромные силосные башни.

Это специальные сооружения, которые используют для силосования и содержания заквашенных растительных кормов, а также непереработанного зерна или цемента. Ёмкость силосных башен варьируется от 75 до 300 тонн.

Ряд комментаторов обвинили в произошедшем повсеместную вырубку лесов. Противники такой точки зрения напомнили, что ураганы и смерчи встречаются даже в глухой тайге. Один из комментаторов написал, что «эти штуки, которые там кувыркались, похожи на космолёты Илона Маска». Другой отметил, что «именно так Дороти попала в Канзас».

Накануне синоптики предупреждали жителей края, что 27 мая днем и ночью 28 мая ожидалось усиление ветра до 22 метров в секунду, местами порывы до 27 метров в секунду.