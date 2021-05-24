СК в Забайкалье проверит видео с жестоким избиением девушки-подростка

Следственный комитет в Забайкальском крае начал проверку жестокого избиения девочки-подростка. Две сверстницы пинали, били и издевались над сверстницей, требуя отдать им 42 тысячи за золотую цепочку.
Видео инцидента появилось в местных телеграм-каналах. На кадрах заметно, как две подруги избивают девушку. Одна из них обвиняет потерпевшую в том, что последняя потеряла ее золотую цепочку.
«Ты должна мне 42 тысячи. Где деньги?» — спрашивает одна из девушек и силой бьет подростка по лицу. На кадрах заметно, как девушки издеваются над сверстницей — вырывают волосы и бьют кочергой.
Представитель краевого Следственного комитета сообщил Sibnet.ru, что по информации появившейся в Сети начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.
Иркут 69Танец и реабилитация нацизма"..? Сумасшедший дом. Сплясал гопак - подвергнул осквернению историческую...
Yu PiПевица отметила, что ей было очень важно говорить о русских женщинах(с)Таджичка говорит о русских женщинах...Хоооосподя!...
Nik3316США с Ассанжем сделало бы точно так же, это спец операция старичокМАССАД делает дела и похуже и никто...
Гроза10Вы не понимаете, это другое! (с)