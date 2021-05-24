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СК в Забайкалье проверит видео с жестоким избиением девушки-подростка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Farmgirlmiriam / Pixabay License

Следственный комитет в Забайкальском крае начал проверку жестокого избиения девочки-подростка. Две сверстницы пинали, били и издевались над сверстницей, требуя отдать им 42 тысячи за золотую цепочку.

Видео инцидента появилось в местных телеграм-каналах. На кадрах заметно, как две подруги избивают девушку. Одна из них обвиняет потерпевшую в том, что последняя потеряла ее золотую цепочку.

«Ты должна мне 42 тысячи. Где деньги?» — спрашивает одна из девушек и силой бьет подростка по лицу. На кадрах заметно, как девушки издеваются над сверстницей — вырывают волосы и бьют кочергой.

Представитель краевого Следственного комитета сообщил Sibnet.ru, что по информации появившейся в Сети начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.

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