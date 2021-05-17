Интерес сибирской молодежи к опасному контенту вырос вдвое

Ученые ТГУ выяснили, что за последний год интерес молодежи Сибирского федерального округа к опасному контенту в соцсети «ВКонтакте» вырос вдвое.

Психологи, социологи, историки и программисты томского вуза провели исследование интересов подростков 17-18 лет, живущих в Сибири, с учетом их подписок на различные группы в соцсети «ВКонтакте». Численность старшеклассников в выборке составила более 61 тысячи человек.

«Анализ данных показал, что в сравнении с прошлым годом у данной группы пользователей интерес к группам с небезопасным контентом вырос в среднем в два раза. Ученые предполагают, что это может быть связано с ухудшением психологического состояния подростков из-за условий жизни в пандемию – школьники проводят больше времени в интернете», – говорится в сообщении.

Оказалось, что 59% пользователей из выборки имеют в подписках сообщества с небезопасным контентом, причем в большей степени этот тренд прослеживается у девушек. Тематические категории, к которым характерен больший интерес юношей, это национализм и оружие, а девушек – суицидальный контент и депрессивный контент.

Исследование было поддержано грантом Российского научного фонда на период с 2019 до 2022 года. На его реализацию выделено 5 миллионов рублей.