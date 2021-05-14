Чемпиона КХЛ оштрафовали за нарушение антикоронавирусных правил

Бывший игрок клуба Континентальной хоккейной лиги «Авангард» Егор Чинахов оштрафован на 7,5 тысячи рублей за нарушение антикоронавирусных правил — он не отправил в определенные сроки результаты теста на COVID-19.

«Назначен административный штраф 7,5 тысячи рублей. Правонарушение — статья 6.3 части 2. КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)», — цитирует ТАСС пресс-службу Куйбышевского районного суда Омска.

Хоккеист по прибытии из Финляндии в Россию не заполнил анкету и не загрузил в течение трех дней на портал «Госуслуги» результаты своего теста на коронавирус.

Чинахов, ставший в этом сезоне обладателем Кубка Гагарина, сыграл в регулярном чемпионате 32 матча, в плей-офф — 21 матч. По окончании сезона игрок подписал соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги «Коламбус».