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«Урал» перевернулся на перевале в Туве. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС Тувы

Пять человек, в том числе ребенок пострадали во время опрокидывания автомобиля «Урал» на перевале «Нарын» в Туве. Людей эвакуировал вертолет Ми-8.

«Мне доложили, что спасатели прибыли на место. Опрокинувшийся "Урал" уже поднят. По уточненной информации, травмы получили пять человек, среди пострадавших, есть один ребенок. Борт МИ-8 санавиации вылетел в Кызыл с травмированными», — написал врио главы Тувы Владислав Ховалыг в соцсетях.

К оставшимся людям в подмогу еще приедет машина администрации Тере-Хольского района.


Республика Тува
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Топ комментариев

sib_man9

этих экспертов лет как 15 пора уже разогнать , все прекрасно и без них понимают что цены росли растут...

lopuh64

опять весна. опять грачи ...ну и далее

Uynachalnica

И ведь никто белый билет не выпишет, и на пенсию этого законодателя не отправит...

Voland2

Походу вопрос как всегда о бабле...
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