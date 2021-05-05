«Урал» перевернулся на перевале в Туве. ВИДЕО

Пять человек, в том числе ребенок пострадали во время опрокидывания автомобиля «Урал» на перевале «Нарын» в Туве. Людей эвакуировал вертолет Ми-8.

«Мне доложили, что спасатели прибыли на место. Опрокинувшийся "Урал" уже поднят. По уточненной информации, травмы получили пять человек, среди пострадавших, есть один ребенок. Борт МИ-8 санавиации вылетел в Кызыл с травмированными», — написал врио главы Тувы Владислав Ховалыг в соцсетях.

К оставшимся людям в подмогу еще приедет машина администрации Тере-Хольского района.





