Скончался один из пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ

Наиболее тяжело пострадавший при аварии на Шагонарской ТЭЦ мужчина скончался, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

«Сегодня оборвалась жизнь Мергена Чечек-ооловича Сарыг-оола. <…> Врачи до последнего боролись за его жизнь, ему оказывалась квалифицированная помощь в ожоговом центре Красноярского края, но травмы, оказались несовместимы с жизнью», — написал Ховалыг в телеграм-канале.

Мужчина с 2022 года трудился на ТЭЦ слесарем по ремонту и обслуживанию котельного оборудования. У него остались жена и двое детей.

Из республиканского бюджета семье выделят 1 миллион рублей, помогут с транспортировкой из Красноярска, а также с организацией церемонии прощания.

Взрыв и последующий пожар на Шагонарской ТЭЦ в Туве произошли утром 6 марта. По предварительной информации, причиной стала детонация угольной пыли. В результате ЧП пострадали 23 человека.