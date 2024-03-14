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Скончался один из пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ

Источник:
Sibnet.ru
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Шагонарская ТЭЦ
Фото: © официальный канал главы Республики Тыва Владислава Ховалыга

Наиболее тяжело пострадавший при аварии на Шагонарской ТЭЦ мужчина скончался, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

«Сегодня оборвалась жизнь Мергена Чечек-ооловича Сарыг-оола. <…> Врачи до последнего боролись за его жизнь, ему оказывалась квалифицированная помощь в ожоговом центре Красноярского края, но травмы, оказались несовместимы с жизнью», — написал Ховалыг в телеграм-канале.

Мужчина с 2022 года трудился на ТЭЦ слесарем по ремонту и обслуживанию котельного оборудования. У него остались жена и двое детей.

Из республиканского бюджета семье выделят 1 миллион рублей, помогут с транспортировкой из Красноярска, а также с организацией церемонии прощания.

Взрыв и последующий пожар на Шагонарской ТЭЦ в Туве произошли утром 6 марта. По предварительной информации, причиной стала детонация угольной пыли. В результате ЧП пострадали 23 человека.

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ЧП #Происшествия #Тува
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Топ комментариев

jeryakob

Не важно как проголосовали, важно как подсчитали (с)

pepelmetal

Агония украрейха, пуляют не глядя!

GammiPluh

Март явно не задался у ВСУ... патриоты, химарсы, артиллерия всех мастей, миги, вертушки, все аннигилировано...

pinta666

у нас не вампиры,а упыри.И это другое.