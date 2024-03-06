ТЭЦ загорелась в Туве, пострадали 18 человек

Произошел пожар в здании Шагонарской ТЭЦ, известно о 18 пострадавших, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

Первое сообщение о ЧП на ТЭЦ, по данным администрации Шагонара, поступило на пульт дежурного в 8.49 местного времени (4.49 мск). Пожар на месте происшествия локализован.

На данный момент 18 человек госпитализированы. Шесть находятся в тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести. Еще у троих состояние ближе к удовлетворительному. Всех пострадавших сейчас транспортируют в республиканские больницы в Кызыл. Ведутся поиски оставшихся трех человек, написал Ховалыг в телеграм-канале.

На смену в ТЭЦ заступил 21 человек. По предварительным данным, произошел взрыв в месте топливоподачи с ленточным конвейером. Котлы электростанции остались целы. В Шагонаре временно отключили отопление в жилых домах.

Шагонар — город на левом берегу Енисея, в 115 километрах от столицы Тувы Кызыла. В нем живут около 12 тысяч человек.