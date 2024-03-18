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Чечня стала лучшим регионом по явке

Источник:
Sibnet.ru
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Результаты с предварительной явкой на выборы президента России по состоянию на 18.00 опубликованы на сайте ЦИК, лучшим регионом по этому показателю стала Чечня — 96,46%.

На втором месте — Кемеровская область, где проголосовать пришли 94,25% избирателей. В тройке лидеров также Тыва с показателем в 94,05%.

Уровень явки, превысивший 90%, зафиксирован также в Кабардино-Балкарской Республике (92,57%), Ямало-Ненецком автономном округе (92,50%) и Северной Осетии (91,05%).

В десятку лучших субъектов по стране попали Еврейская автономная область (88,66%), Карачаево-Черкесская Республика (87.56%), Чукотский автономный округ (87,49%), Дагестан (86,65%).

Результаты по явке в новых регионах поступают с запозданием, однако они также могут попасть в список лучших по явке. Так, в Луганской Народной республике показатель явки на 15.00 составлял 87,02%, явка в ДНР на 12.00 — 88,17%.

Самая низкая явка по предварительным данным — в Алтайском крае (51,65%), также число худших регионов попали Томская область (53,48%) и Карелия (54,56%).

Явка по всей России на 18.00 по московскому времени составила 74,22%, следует из сообщения информационном табло ЦИК.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

velam

У Макрона Наполеоновские корни взыграли, зохотел уменьшить население Франции?

nicollaich

Аппендиксу начальника только не говорите.Не переживёт.

mosquito__2010

Надеюсь в этом самолете хорошая вентиляция.

mosquito__2010

Вот что бывает когда преступники захватывают власть не законным путём и обрекают на неминуемую гибель...