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Уникальный вид сусликов обнаружен в Западной Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Обнаружен новый вид сусликов, обитающий только на небольшой территории в Западной Сибири, сообщил Красноярский научный центр СО РАН.

Ранее неизвестный вид сусликов является эндемиком Западной Сибири, то есть встречается только на территории этого природного региона. Он отличается более темной окраской и крупными размерами, и другими физическими особенностями. Новый вид распространен между восточным берегом реки Обь и западными склонами Кузнецкого Алатау.

Это один из самых маленьких ареалов среди евразийских сусликов с очень небольшой численностью. Специалисты также обратили внимание на то, что с конца XX века в Сибири отмечено резкое снижение численности всех популяций сусликов: некоторые из них даже занесены в Красные книги регионов и находятся под угрозой исчезновения.

Новый вид суслика S. vorontsovi sp. nov (справа), ареал его распространения (слева)
Новый вид суслика S. vorontsovi sp. nov (справа) и ареал его распространения
Фото: © Евгений Симонов, Красноярский научный центр СО РАН

Ученые в целом пересмотрели эволюцию сусликов в Евразии. Древние суслики разделились от общего предка на четыре основных группы примерно 6,2 миллиона лет назад. 

Одна из них включает виды из Восточной Азии, вторая — из Восточной Европы и северо-запада Средней Азии, третья — из Центральной и Восточной Европы, и Малой Азии. Четвертая группа —суслики, обитающие в Центральной Азии и соседних регионах. Евразийские суслики оказались более древними, чем предполагали ранее, основываясь на данных раскопок.

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Жизнь #Звери #Кузбасс #Красноярск #Хакасия #Тува
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