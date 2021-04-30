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Новосибирские дачники стали главной добычей клещей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Дачи в Новосибирской области — опасное место, где часто происходят укусы клещей из-за отсутствия обработок территории, сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова.

Она отметила, что если на территориях парков и кладбищ проводится массовая противоклещевая обработка, то на территории садовых обществ и дач такого нет.

«Количество укусов на территории СНТ не снижается», — сказала Самойлова.

Она отметила, что в этом году сезон укусов клещей начался позднее из-за плохой погоды. На данный период укусили 153 человека, из них не было ни одного случая заражения клещевым энцефалитом. В прошлом году в этот период было более 1,1 тысячи укусов. В этом году был выявлен один случай заболевания клещевым риккетсиозом (клещевой сыпной тиф).

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Новосибирск #ЧП #Происшествия
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