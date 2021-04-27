Новосибирцам объяснили, как пройти на парад 9 Мая

Проход на парад Победы в Новосибирске для приглашенных гостей будет разрешен только при условии вакцинации или тестирования на коронавирус. С другой стороны Красного проспекта пройти на мероприятие сможет каждый желающий при соблюдении масочного режима и социальной дистанции, сообщил журналистам во вторник мэр Анатолий Локоть.

Власти Новосибирска в этом году решили пустить зрителей на парад Победы, хотя в прошлом году из-за пандемии коронавируса мероприятие прошло в закрытом режиме. Парад начнется на площади Ленина 9 мая в 10.00 по местному времени.

«В этом году проведение парада будет в условиях неснятого режима повышенной готовности. Для этого требуется создать какие-то минимальные условия расширения возможностей для зрителей. Нужно соблюдать правила, которые нам предписывает Роспотребнадзор», – сказал Локоть.

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По его словам, со стороны мэрии вход на парад будет осуществляться при наличии соответствующих документов. С противоположной стороны можно будет пройти просто так, специального режима не планируется, кроме предупредительных линий о соблюдении социальной дистанции и обязательного ношения масок.

Участники парада, военные, уже привиты от коронавируса. Ветераны, которые будут сидеть на трибунах, также пройдут вакцинацию или пройдут тест ПЦР.