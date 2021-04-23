Танк Т-34 подготовили к параду в Новосибирске

Военнослужащие подготовили танк Т-34 к параду Победы в Новосибирске, сообщила пресс-служба Центрального военного округа. Всего в мероприятии примет участие около 50 единиц военной техники и шесть – авиационной.

«Доля оригинальных деталей в танке доведена до 99%, хотя еще три года назад их было около 30%. В ходе работ специалисты провели обслуживание узлов и агрегатов, очистку лакокрасочного покрытия, покраску», – говорится в сообщении.

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К параду готовят также современные образцы техники. Их подготовка завершена на 70%. Технику очистили, покрасили, заменили в ней технические жидкости.

Как сообщил журналистам накануне замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов, парад в этом году пройдет с участием зрителей при условии соблюдения масочного режима и социальной дистанции.