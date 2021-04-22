Вероятность участия Панарина в ЧМ оценили как нулевую

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не сыграет на чемпионате мира хоккею в случае непопадания клуба в розыгрыш Кубка Стэнли, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Вероятность участия Панарина в чемпионате мира равна нулю. Есть две основные причины: непростой сезон в НХЛ и ситуация, которая сложилась вокруг игрока после скандальных высказываний Андрея Назарова», — цитирует РИА Новости собственный источник.

Бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров рассказал СМИ, что в 2011 году Панарин, выступавший в тот период за клуб из Подмосковья, в баре рижского отеля несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. По словам специалиста, хоккеисту грозил тюремный срок, но он смог избежать наказания. Панарин инцидент не комментировал.

«Рейнджерс» не попадают в плей-офф НХЛ: клуб из Нью-Йорка занимает пятое место в Восточной конференции с 52 очками. При этом Панарин — лучший бомбардир текущего сезона среди всех россиян. В его активе 52 очка (16 голов и 36 голевых передач) в 34 матчах.

В случае невызова Панарин пропустит уже третий чемпионат мира подряд. В последний раз он надевал игровой свитер российской сборной еще в мае 2017 года на мировом первенстве в Кельне и Париже, где россияне завоевали бронзу.