ЦСКА сравнял счет с «Авангардом» в борьбе за Кубок Гагарина

Омский «Авангард» потерпел поражение во второй игре серии финала чемпионата КХЛ, игра с ЦСКА завершилась победой москвичей со счетом 3:0.

Первый период между ЦСКА и «Аванградом» прошел всухую. Во втором команды тоже долго не могли реализовать шайбу, но за пять минут до конца периода гол в ворота «Аванграда» забил Максим Шалунов.

Третий период начался со шквала атак от «Авангарда». Но тут же успех повторил ЦСКА, шайбу реализовал Антон Слепишев. Подкрепил преимущество в матче Александр Попов, забив «Авангарду» третью шайбу.

Команды играют до четырех побед. «Авангард» и ЦСКА проведут еще минимум три игры, максимальное число матчей в серии — семь. Следующие игры финала Кубка Гагарина пройдут 22 и 24 апреля в 19.30 (по мск) на площадке «Авангарда» в Балашихе.