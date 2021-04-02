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Красноярец уходил от погони ДПС и протаранил центр Lexus. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Водитель, уходя от погони ДПС, протаранил центр Lexus  в Красноярске, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по региону.

К экипажу ДПС обратился проезжающий автомобилист. Он сообщил, что в нескольких километрах видел иномарку, которой предположительно управляет нетрезвый водитель.

Инспекторы заметили Toyota Harrier, которая маневрировала на проезжей части с включенным дальним светом фар. На требования сотрудников полиции остановить машину водитель не реагировал. Экипаж с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами начал преследование нарушителя.

Инспекторы ДПС на одном из перекрестков опередили машину нарушителя и попытались заблокировать движение патрульным автомобилем. Но водитель начал движение и совершил столкновение с экипажем, после чего уехал с места ДТП. Затем водитель въехал в здание центра Lexus, повредив находящуюся внутри дорогостоящую иномарку. Мужчину задержали полицейские.

Сотрудники ГИБДД составили на 34-летнего водителя Toyota Harrier ряд административных материалов. Среди которых неповиновение законным требованиям представителей власти, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, оставление места ДТП. Водитель может быть лишен водительских прав, а также оштрафован на сумму 15 тысяч рублей.

Водитель был доставлен в медицинское учреждения для определения возможного алкогольного либо наркотического опьянения.

Также сотрудники полиции установили, что мужчина приходил в автосалон. Между ним и охранником организации произошел конфликт. В результате сотрудниками полиции в отношении посетителя был составлен административный материал по части статьи 20.1 КоАП РФ «Хулиганство».

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Красноярск #ЧП #ДТП
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