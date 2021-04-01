Гаджеты меняются: теперь с российской начинкой

Закон о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и умные телевизоры 1 апреля вступает в силу. Производители гаджетов под угрозой крупных штрафов обязаны устанавливать приложения из утвержденного правительством списка. Как будут выглядеть телефоны с новыми программами «по умолчанию»?

Президент Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения еще в декабре 2019 года. Документ должен был заработать 1 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса производителям сначала дали отсрочку до 1 января 2021 года, а затем продлили ее еще на три месяца.

Какие приложения появятся на устройствах?

Согласно утвержденному правительством перечню, на все произведенные и продаваемые в России смартфоны и планшеты теперь должны предустанавливаться 16 российских приложений, на компьютеры — три, на телевизоры с функцией Smart TV — четыре.

Для производителей определили классы обязательных программ, всего их 16 — от браузеров и поисковых систем до социальных сетей и аудиовизуальных сервисов. Производителям доступны списки программ.

Например, для планшетов и смартфонов должны предустанавливаться «Яндекс.Браузер», поисковик «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», MirPay для Android, приложение портала Госуслуг, антивирус Касперского.

На умных телевизорах обязательным станет присутствие российских аудиовизуальных сервисов, в список для предустановок вошли Wink, More.tv, Первый канал, «Кинопоиск», Ivi, Megogo, Premier, Okko. Кроме этого, производители Smart TV будут вынуждены установить российский браузер и поисковую систему от «Яндекса».

Проще всего будет производителям ноутбуков и компьютеров — их обязали предустанавливать только российский браузер от «Яндекса», антивирус Касперского и отечественное офисное программное обеспечение «Мой офис».

Можно ли удалить обязательные приложения?

Производителям предлагают три варианта обеспечить предустановку российских приложений на свои новые устройства. Какой из трех вариантов предустановки выбрать, решает сама компания, для исполнения закона они равнозначны.

полная предустановка приложений на жесткий диск

размещение иконок программ для загрузки на экране гаджета

установка программ при первом включении устройства по выбору пользователя

Заниматься предустановкой могут как сами производители техники, так и уполномоченные ими лица — поставщики или продавцы техники. При этом в законе подчеркивается, что приложения должны оставаться на устройстве при возвращении к заводским настройкам и техническом обслуживании.

Кроме этого, версия предварительной установленной программы должна быть бесплатной для потребителя в момент первого включения устройства и после обновления. При этом правообладатель имеет право предлагать расширенный платный функционал.

Некоторые производители уже приступили к предустановке — например, с 31 марта компания Samsung начала уведомлять пользователей об исполнении требований об обязательной предустановке отечественных приложений на смартфоны, у пользователей после обновления появились «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Карты», которые нельзя удалить.

Примечательно, что управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян уже раскритиковал такое решение Samsung. Он написал в Facebook, что компания обратилась к разработчикам устройств не устанавливать обязательные приложения компании без возможности удаления.