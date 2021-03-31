Samsung загрузила на смартфоны неудаляемые сервисы «Яндекса»

Компания Samsung приступила к обновлению операционной системы для мобильных устройств, после которой у пользователей в телефонах появляются приложения «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Карты», которые нельзя удалить.

Ранее кабмин утвердил постановление, согласно которому на все произведенные и продаваемые в России смартфоны и планшеты должны предустанавливаться 16 отечественных приложений.

Закон не подразумевает изменений для устройств, уже находящихся в использовании, но из-за технических особенностей системное программное обеспечение обновится для всего модельного ряда телефонов Samsung, пояснил представитель компании.

Каждый производитель вправе самостоятельно выбирать способ предустановки, а также механизм удаления их приложений. Отмечается, что большинство из предустановленных приложений можно будет удалить, а для остальных появится возможность убрать иконку.

Закон об обязательной предустановке отечественного программного обеспечения на гаджеты подписал президент Владимир Путин в декабре 2019 года. Из-за пандемии коронавируса дату вступления закона в силу перенесли на 1 апреля 2021 года.