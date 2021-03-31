Стартовали продажи процессоров Intel нового поколения

Официально стартовали российские продажи процессоров Intel 11-го поколения под кодовым названием Rocket Lake. Главным нововведением линейки стала новая архитектура процессорных ядер Cypress Cove.

Серия Rocket Lake представлена процессорами Core i9, Core i7, Core i5. По сравнению с предыдущим поколением компания Intel обещает прирост удельной производительности при постоянной частоте на 19%.

Также процессоры получили новое графическое ядро Intel UHD, которое обеспечивает прирост производительности встроенной графики на 50%. Пользователем гарантирована встроенная поддержка современных форматов 10-бит AV1 и 12-бит HEVC, а также работа с HDMI 2.0.

Старшим процессором в семействе стал Core i9-11900K. Производитель позиционирует его, как ультимативный чип для игровых систем. Так, он примерно на 11% превосходит Core i9-10900K, а также обгоняет Ryzen 9 5900X.

Что касается цен на новинки, то представленные модели чуть дороже предыдущего семейства Comet Lake. Так, Core i9-11900K будет стоить 539 долларов, Core i7-11700KF обойдется в 374 доллара, а Core i5-11400F предложат за 157 долларов.