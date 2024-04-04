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Обновления Windows 10 станут платными

Источник:
Sibnet.ru
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Microsoft продолжит выпускать обновления для Windows 10 после официального окончания поддержки, однако за их скачивание придется заплатить.

Патчи не будут включать новые функции, а также изменения дизайна — обновляться будут только протоколы и службы безопасности, пишет портал The Verge. Программа будет действовать в течение трех лет, за каждый год обновлений придется заплатить 61 доллар.

При этом тем пользователям, кто решит присоединиться к ней на последнем этапе, придется заплатить сразу за все предыдущие периоды. Дело в том, что каждое обновление станет накопительным и будет включать в себя все исправления, выпущенные ранее.

Так, если пользователь захочет подключится к программе на втором году после отключения техподдержки, он заплатит 122 доллара. Если на третьем, то 244 доллара. Бизнес-клиентам с подпиской на облачные службы обновлений сделают скидку в 25%.

Официально поддержка Windows 10 прекратится осенью 2025 года. При этом трехлетнее продление поддержки «десятки» не будет продлеваться — для получения дальнейших обновлений нужно будет обновиться до Windows 11.

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mosquito__2010

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olegsbeglov

А если откинуть дорогостоящих паразитов?

GammiPluh

Так Украина прокси США... получается вышли на самих себя?

number10

Украинский капитан уже уничтожил мост в Балтиморе. Для этого и воевать ни с кем не надо, достаточно иметь...