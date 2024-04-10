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Обновление Moment 5 для Windows 11 стало обязательным

Источник:
Neowin
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Компания Microsoft начала распространять обновление Moment 5 для операционной системы Windows 11 среди всех пользователей.

Обновление вышло месяц назад, до недавнего времени его можно было скачать и установить вручную в виде опционального апдейта. Теперь разработчики сделали его обязательным, и Microsoft начала обновлять все поддерживаемые устройства.

Патч Moment 5 улучшает взаимодействие операционной системы с устройствами под управлением Android, добавляет умную компоновку окон и возможность создавать собственную ленту виджетов.

Кроме этого, после обновления виртуальный помощник Windows Copilot получил поддержку сторонних плагинов, а «Галерея» — функции на основе искусственного интеллекта.

Тема: Человек и компьютер
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