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Microsoft начала удалять WordPad из Windows

Источник:
Techspot.com
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Microsoft начнет удалять текстовый редактор WordPad из сборок Windows. Так, в предварительной версии Windows 11 Build 26040 он уже отсутствует.

Согласно заявлению компании, WordPad удалят из всех поддерживаемых редакций Windows, начиная с Windows Server 2025 и выходящей во второй половине года Windows 11 версии 24H2. Из Windows исчезнут файлы wordpad.exe, wordpadfilter.dll и write.exe.

После удаления WordPad операционные системы Microsoft лишатся встроенного инструмента для открытия файлов с расширением .rtf и .doc. Они станут доступны только после приобретения платного комплекта Microsoft Word.

WordPad впервые появился в Windows 95 и заменил программу Write. Он позволяет задавать параметры страниц документа, выравнивать абзацы и форматировать текст, создавать комбинированные документы, содержащие текст, графику, числовые данные в таблицах.

Тема: Человек и компьютер
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Топ комментариев

vad7958

Старо придание да верится с трудом...

Александр Петров 238315

Да нет же, 30 тысяч, за всё время, как нелегитимный сказал, а может уже и 15!

GammiPluh

он же еврей, ему плевать на украинские законы и сами по себе украинцы для него расходник

GammiPluh

Чем меня должен смущать призывной возраст в РФ?