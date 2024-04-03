Microsoft начала удалять WordPad из Windows

Microsoft начнет удалять текстовый редактор WordPad из сборок Windows. Так, в предварительной версии Windows 11 Build 26040 он уже отсутствует.

Согласно заявлению компании, WordPad удалят из всех поддерживаемых редакций Windows, начиная с Windows Server 2025 и выходящей во второй половине года Windows 11 версии 24H2. Из Windows исчезнут файлы wordpad.exe, wordpadfilter.dll и write.exe.

После удаления WordPad операционные системы Microsoft лишатся встроенного инструмента для открытия файлов с расширением .rtf и .doc. Они станут доступны только после приобретения платного комплекта Microsoft Word.

WordPad впервые появился в Windows 95 и заменил программу Write. Он позволяет задавать параметры страниц документа, выравнивать абзацы и форматировать текст, создавать комбинированные документы, содержащие текст, графику, числовые данные в таблицах.