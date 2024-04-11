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Windows 11 начнет показывать рекламу в меню «Пуск»

Источник:
PCWorld
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Компания Microsoft приступила к тестированию функции «продвижения приложений» посредством их рекомендации в меню «Пуск» операционной системы Windows 11.

Рекламный контент будет отображаться в разделе «Рекомендуемые», находящемся в меню «Пуск». Сейчас в нем отображаются приложения, которые были недавно установлены или часто используются.

Пользователь соцсети X под ником Phantom Ocean опубликовал изображение, которое показывает, как именно выглядит новая рекламная функция. На снимке можно увидеть предложение по установке браузера Opera, отмеченное тегом «Продвигается».

Реклама в меню «Пуск»
Реклама в меню «Пуск»
Фото: © Phantom Ocean

Когда именно Microsoft планирует интегрировать это нововведение в стабильные версии операционной системы, пока неизвестно, однако инсайдер предполагают, что оно войдет в ближайшие патчи для Windows 11.

Тема: Человек и компьютер
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