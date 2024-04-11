Windows 11 начнет показывать рекламу в меню «Пуск»

Компания Microsoft приступила к тестированию функции «продвижения приложений» посредством их рекомендации в меню «Пуск» операционной системы Windows 11.
Рекламный контент будет отображаться в разделе «Рекомендуемые», находящемся в меню «Пуск». Сейчас в нем отображаются приложения, которые были недавно установлены или часто используются.
Пользователь
соцсети X под ником Phantom Ocean опубликовал изображение, которое показывает,
как именно выглядит новая рекламная функция. На снимке можно увидеть
предложение по установке браузера Opera, отмеченное тегом «Продвигается».
Когда именно Microsoft планирует интегрировать это нововведение в стабильные версии операционной системы, пока неизвестно, однако инсайдер предполагают, что оно войдет в ближайшие патчи для Windows 11.