Windows 11 начнет показывать рекламу в меню «Пуск»

Компания Microsoft приступила к тестированию функции «продвижения приложений» посредством их рекомендации в меню «Пуск» операционной системы Windows 11.

Рекламный контент будет отображаться в разделе «Рекомендуемые», находящемся в меню «Пуск». Сейчас в нем отображаются приложения, которые были недавно установлены или часто используются.

Пользователь соцсети X под ником Phantom Ocean опубликовал изображение, которое показывает, как именно выглядит новая рекламная функция. На снимке можно увидеть предложение по установке браузера Opera, отмеченное тегом «Продвигается».



Реклама в меню «Пуск» Фото: © Phantom Ocean

Когда именно Microsoft планирует интегрировать это нововведение в стабильные версии операционной системы, пока неизвестно, однако инсайдер предполагают, что оно войдет в ближайшие патчи для Windows 11.