Власти Забайкалья разрешили жителям ходить в ночные клубы

Режим ограничений на работу ночных клубов и дискотек перестал действовать в Забайкалье с пятницы. Соответствующий указ подписал губернатор.

Ночным заведениям в Забайкалье запретили работать в октябре 2020 года после резкого подъема заболеваемости коронавирусом. В марте кафе, барам и ресторанам разрешили полностью наполнять залы, а не на 50%, как было во время антиковидных ограничений. Сейчас сняли ограничение на работу ночных клубов.

«Спасибо бизнесменам за соблюдение всех правил безопасности. Замечу, что в регионе продолжает действовать масочный режим»,— предупредил зампред краевого правительства Александр Бардалеев.

В среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что при массовой вакцинации к осени в России снимут большую часть ограничений и люди вернутся к нормальной жизни.