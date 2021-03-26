Власти Забайкалья разрешили жителям ходить в ночные клубы

Режим ограничений на работу ночных клубов и дискотек перестал действовать в Забайкалье с пятницы. Соответствующий указ подписал губернатор.
Ночным заведениям в Забайкалье запретили работать в октябре 2020 года после резкого подъема заболеваемости коронавирусом. В марте кафе, барам и ресторанам разрешили полностью наполнять залы, а не на 50%, как было во время антиковидных ограничений. Сейчас сняли ограничение на работу ночных клубов.
«Спасибо бизнесменам за соблюдение всех правил безопасности. Замечу, что в регионе продолжает действовать масочный режим»,— предупредил зампред краевого правительства Александр Бардалеев.
В среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что при массовой вакцинации к осени в России снимут большую часть ограничений и люди вернутся к нормальной жизни.
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WSG0600-164-164Так только друзьям и продаём, а народ пусть думает о терроре США.
лачиновДа не надо никуда ездить. Зачем столько сил и средств на ерунду тратить? Если по важному делу то еще...