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Власти Забайкалья разрешили жителям ходить в ночные клубы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Режим ограничений на работу ночных клубов и дискотек перестал действовать в Забайкалье с пятницы. Соответствующий указ подписал губернатор.

Ночным заведениям в Забайкалье запретили работать в октябре 2020 года после резкого подъема заболеваемости коронавирусом. В марте кафе, барам и ресторанам разрешили полностью наполнять залы, а не на 50%, как было во время антиковидных ограничений. Сейчас сняли ограничение на работу ночных клубов.

«Спасибо бизнесменам за соблюдение всех правил безопасности. Замечу, что в регионе продолжает действовать масочный режим»,— предупредил зампред краевого правительства Александр Бардалеев.

В среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что при массовой вакцинации к осени в России снимут большую часть ограничений и люди вернутся к нормальной жизни.

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Забайкалье #Город #Новости COVID19
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murderer

Если ценностями российской культуры являются гуманизм, нравственность и справедливость то наше правительство...

corrector

Новая американская забава - доживет ли президент до окончания срока президентства ?

WSG0600-164-164

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лачинов

Да не надо никуда ездить. Зачем столько сил и средств на ерунду тратить? Если по важному делу то еще...
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