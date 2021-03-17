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Четверо детей погибли во время пожара в Лесосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГСУ СК РФ по Красноярскому краю

Четверо детей погибли во время пожара к Лесосибирске, бабушка и их брат находятся в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

В Красноярском крае по факту гибели четверых детей в результате пожара, возбуждено уголовное дело

В среду в 05.00 по местному времени загорелась квартира в деревянном многоквартирном жилом доме в Лесосибирске. В результате пожара погибли четверо детей в возрасте от двух до семнадцати лет, их бабушка и 12-летний брат госпитализированы в больницу.

Следствие наряду с другими, рассматривает версию о коротком замыкании электропроводки, очаг возгорания находится в коридоре. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).


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