Четверо детей погибли во время пожара в Лесосибирске

Четверо детей погибли во время пожара к Лесосибирске, бабушка и их брат находятся в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

В Красноярском крае по факту гибели четверых детей в результате пожара, возбуждено уголовное дело

В среду в 05.00 по местному времени загорелась квартира в деревянном многоквартирном жилом доме в Лесосибирске. В результате пожара погибли четверо детей в возрасте от двух до семнадцати лет, их бабушка и 12-летний брат госпитализированы в больницу.

Следствие наряду с другими, рассматривает версию о коротком замыкании электропроводки, очаг возгорания находится в коридоре. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).