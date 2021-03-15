Пользователи WhatsApp защитят копии чатов паролем

Мессенджер WhatsApp получит новую функцию безопасности, которая позволит защищать паролем резервные копии чата. В результате они будут доступны единственному пользователю.

В Сеть попали изображения, которые демонстрируют, как будет выглядеть новый функционал в программе на устройствах с операционными системами Android и iOS. Согласно этим кадрам, пользователи смогут использовать пароль длиной не менее восьми символов.

Пароль будет использоваться для защиты резервных копий своих чатов от несанкционированного доступа, а также восстановления данных из резервной копии. При этом если пользователь забудет пароль от резервной копии, восстановление чатов WhatsApp окажется невозможным.

Основные чаты WhatsApp защищены сквозным шифрованием, благодаря которому сообщения видят только отправитель и получатель. Однако резервные копии беззащитны, так как они находятся в облачном пространстве, которые теоретически могут быть взломаны.

Защита резервной копии паролем обезопасит пользователей от утечки личных данных в случае проблем с облачным сервисом. Ожидается, что новая функция заработает после крупного обновления WhatsApp.