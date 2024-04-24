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Photoshop получил функции искусственного интеллекта

Источник:
Sibnet.ru
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Американская компания Adobe добавила в Photoshop новые функции на основе искусственного интеллекта, сообщается на сайте разработчика.

Так, теперь Photoshop может автоматически создавать изображения на основе текстового запроса. В аналогичном формате программа научилась работать с фоном.

Кроме этого, улучшенный Photoshop способен повышать детализацию уже готовых изображений и генерировать картинки, похожие на исходные.

Нововведения основаны на собственной разработке Adobe — модели искусственного интеллекта Firefly Image 3. Семейство нейросетей Firefly было впервые представлено в марте прошлого года.

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vova97

ну она же нейтральная то есть без роду без племени какая ей сборная РФ тем более она ведь первая отказалась

Kukuh88

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Voland2

Что там насчет союзника? И невиданных в истории отношений...

corrector

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