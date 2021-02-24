Вертолет с пассажирами вынужденно сел в красноярской тундре

Вертолет Ми-8Т компании «Норильск авиа» с 16 пассажирами на борту совершил в среду вынужденную посадку из-за технической неисправности, никто не пострадал, сообщила Sibnet.ru представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Происшествие случилось в 10.46 по местному времени в районе озера Дуромой на удалении 28 километров восточнее города Дудинка.

«Произошла вынужденная посадка МИ-8Т, эксплуатируемого "Норильск авиа". Судно выполняло регулярный рейс по маршруту Дудинка-Усть-Авам. На борту были три члена экипажа и 16 пассажиров, никто не пострадал», — сказала Горбунова.

Посадка произошла из-за технической неисправности. Норильская транспортная прокуратура проводит проверку.