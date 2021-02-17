Медведев победил Рублева в четвертьфинале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале Australian Open обыграл соотечественника Андрея Рублева в трех партиях.
Итоговый счет составил 7:5, 6:3, 6:2.
В предыдущем раунде Медведев обыграл американца Маккензи Макдональда, а Рублев оказался сильнее норвежца Каспера Рууда.
В полуфинале Медведев встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Рафаэль Надаль (Испания). В другом полуфинале еще один россиянин Аслан Карацев сыграет с сербом Новаком Джоковичем.
Впервые в истории Australian Open в полуфинале выступят сразу два российских теннисиста.