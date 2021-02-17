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Медведев победил Рублева в четвертьфинале Australian Open

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/medwed33

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале Australian Open обыграл соотечественника Андрея Рублева в трех партиях.

Итоговый счет составил 7:5, 6:3, 6:2.

В предыдущем раунде Медведев обыграл американца Маккензи Макдональда, а Рублев оказался сильнее норвежца Каспера Рууда.

В полуфинале Медведев встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Рафаэль Надаль (Испания). В другом полуфинале еще один россиянин Аслан Карацев сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Впервые в истории Australian Open в полуфинале выступят сразу два российских теннисиста.

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