Олимпийцам в Токио выдадут 150 тысяч презервативов

Организаторы Олимпийских игр в Токио планируют бесплатно распространить среди спортсменов 150 тысяч презервативов.

Спортсменам в Олимпийской деревне предписано «избегать ненужных форм физического контакта» вплоть до запрета на рукопожатия, носить маска и соблюдать дистанцию в два метра, говорится в руководстве от Международного олимпийского комитета.

Несмотря на ограничения, олимпийцам выдадут 150 тысяч презервативов, сообщило агентство AFP. На предыдущих Играх, которые прошли в бразильском Рио-де-Жанейро, организаторы выдали 450 тысяч презервативов.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Их перенесли на год из-за пандемии коронавируса.