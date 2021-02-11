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Олимпийцам в Токио выдадут 150 тысяч презервативов

Источник:
Sibnet.ru
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Организаторы Олимпийских игр в Токио планируют бесплатно распространить среди спортсменов 150 тысяч презервативов.

Спортсменам в Олимпийской деревне предписано «избегать ненужных форм физического контакта» вплоть до запрета на рукопожатия, носить маска и соблюдать дистанцию в два метра, говорится в руководстве от Международного олимпийского комитета.

Несмотря на ограничения, олимпийцам выдадут 150 тысяч презервативов, сообщило агентство AFP. На предыдущих Играх, которые прошли в бразильском Рио-де-Жанейро, организаторы выдали 450 тысяч презервативов.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Их перенесли на год из-за пандемии коронавируса.

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