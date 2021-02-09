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Готовившего теракт в школе Минусинска подростка отправят на лечение

Источник:
Sibnet.ru
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Следователи завершили расследование дела подростка, который хотел взорвать школу в Минусинске Красноярского края, экспертиза выявила у него психическое расстройство, сообщает СК РФ.

По предварительной версии следствия, весной 2020 года 15-летний житель Минусинского района Красноярского края решил взорвать школу. Он изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, нашел компоненты и собрал четыре взрывных устройства, которые хранил в нежилом строении. Его остановили сотрудники ФСБ. Подросток полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

У обвиняемого нашли психическое расстройство, поэтому он не мог оценить опасность своих действий. Дело направлено в суд для применения в отношении школьника «принудительной меры медицинского характера».


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