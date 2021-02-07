Ребенок утонул в новосибирской сауне во время дня рождения

Фото: © Sibnet.ru
Ребенок утонул в бассейне сауны в Новосибирске во время празднования
дня рождения, следователи проводят проверку, сообщает СУ СК РФ по региону.
Предварительно установлено, что компания взрослых с детьми
проводили время в одном из центров отдыха, расположенном в Октябрьском районе Новосибирска
вечером 5 февраля. В какой-то момент двухлетний ребенок погрузился в чашу бассейна.
Взрослые обнаружили его без признаков жизни.
Следователи проводят проверку. Они уже осмотрели место происшествия
и опросили всех участников мероприятия.