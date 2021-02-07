Ребенок утонул в новосибирской сауне во время дня рождения

Ребенок утонул в бассейне сауны в Новосибирске во время празднования дня рождения, следователи проводят проверку, сообщает СУ СК РФ по региону.

Предварительно установлено, что компания взрослых с детьми проводили время в одном из центров отдыха, расположенном в Октябрьском районе Новосибирска вечером 5 февраля. В какой-то момент двухлетний ребенок погрузился в чашу бассейна. Взрослые обнаружили его без признаков жизни.

Следователи проводят проверку. Они уже осмотрели место происшествия и опросили всех участников мероприятия.