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Закрытый аквапарк в Новосибирске начал возврат денег клиентам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Павел Комаров

Аквапарк «Аквамир» в Новосибирске вторую неделю не работает из-за конфликта арендаторов, организация начала возврат денег за билеты клиентам, сообщается в группе аквапарка во «ВКонтакте».

Аквапарк приостановил работу 25 января из-за конфликта. Владелец аквапарка ООО «ВДТ Строй» расторг договор с арендатором ООО «Глобал» и заключи новый с компанией ООО «Белая Сфера Констракшн». Но директор «Глобала» уверяет, что расторжение было незаконным.

Стороны готовы разрешить конфликт в суде, но в итоге ни одна из организаций не может работать в аквапарке, и он продолжает стоять без работы. При этом «ВДТ Строй» признан банкротом. В отношении компании в сентябре ввели конкурсное производство на шесть месяцев.

«На данный момент работа аквапарка "Аквамир" приостановлена. Для всех кто купил билеты или подарочные сертификаты на нашем сайте или на кассе Аквапарка, работает служба возвратов», — говорится в сообщении в группе «ВКонтакте». Там указаны телефоны и реквизиты для обращений.

При этом многие пользователи написали в комментариях, что покупали билеты онлайн, приезжали из других городов Сибири, и не могли попасть в аквапарк.  

«Приехали с Красноярска 27 числа. Не знали, что закрыто, новости не смотрели. Боже, как ревели дети!», — написала одна из подписчиц группы.

 

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