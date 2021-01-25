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Новосибирский аквапарк временно закрыли после конфликта арендаторов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новосибирский аквапарк «Аквамир» временно прекратил работу из-за того, что новый арендатор не пускал в здание сотрудников предыдущего арендатора. Конфликт может затянуться, обе стороны готовы отстаивать свои действия в суде.

«Аквамир» в понедельник утром сообщил в соцсетях посетителям, что вход в здание заблокировали неизвестные, поэтому организация не работает. Ситуация оказалась связана со спором управляющей аквапарком компанией ООО «ВДТ Строй» и арендующей здание компанией ООО «Ходос». Из-за конфликта «Аквамир» может не работать несколько дней.

«Между нами и собственником аквапарка, ООО «ВДТ Строй», заключен договор аренды, который действует на текущий момент. Сейчас нам причиняется значительный ущерб. Сотрудники «Глобала» и арендаторы не имеют доступа к имуществу, которое является нашей собственностью — это компьютеры и другие ценности», — сказал РБК директор «Глобала» Илья Ходос.

Он ранее заявлял о попытках силовой смены арендатора и остановке комплекса аквапарк «Аквамир» со стороны ООО «ВДТ-Строй».

«Сейчас между конкурсным управляющим «ВДТ Строй» и ООО «Глобал» идут судебные разбирательства, инициированные конкурсным управляющим Ворониным. Они направлены на расторжение договора аренды. Решения по данным спорам судом не приняты, юридически договор аренды является действующим», — сказал Ходос. Односторонний отказ администрации ООО «ВДТ Строй» от исполнения договора оспорен «Глобалом» в ответном судебном иске.

Позиция Воронина в том, что основной кредитор ООО «ВДТ Строй», московское Агентство по страхованию вкладов, планирует заключить договор с ООО «Белая Сфера Констракшн», которая готова платить более высокую аренду, чем ООО «Глобал». Справедливость и рыночный размер арендной платы предстоит определить суду. 

«Глобал», по словам Ходоса, неоднократно обращался к конкурсному управляющему «ВДТ Строй» с предложением о пересмотре размера арендной платы на тех же условиях, что и «Белая Сфера констракшн», но ответа не получил.

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Топ комментариев

Lava Lava

Самострой получается, по закону нужно сносить!

Иркут 69

Да вроде как ничей. Заселяйся и живи.. ☺️

physx

Ты еще и слепой, 20 лет с Путиным имелось в виду, вроде бы как он нынешний президент.

ifhbrjd

Сами же знают - закон работать не будет. Как и тысячи принятых законов. Придет ко мне фирма по ремонту,...

physx

Типа мы - народ не видим, что в стране творится, аж 20 лет...