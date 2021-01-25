Россия смирилась с антидопинговыми санкциями

РУСАДА не будет оспаривать решение Спортивного арбитражного суда (CAS), лишившего Россию национального флага и гимна на крупных международных соревнованиях на два года, в интересах спортсменов, сообщается на сайте организации.

«Ставя во главу угла интересы российских спортсменов и российского спорта в целом, а также исходя из необходимости достижения правовой определенности, РУСАДА приняло решение не оспаривать решение CAS в Федеральном суде Швейцарии. РУСАДА полагает, что "настоящая глава была закрыта", и привержено работать с WADA с целью достижения полного восстановления статуса РУСАДА», — говорится в пресс-релизе.

Но агентство не согласно с выводами суда «в отношении утверждаемых манипуляций с данными»: «суждения основываются на неверной и односторонней оценке фактов».

РУСАДА приветствовало подход арбитров, отказавших WADA «в удовлетворении требования о наложении коллективных санкций на ни в чем невиновных атлетов».

Российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных стартах под флагом России до 16 декабря 2022 года. Под этот запрет попадают летние Олимпийские игры в Токио и зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.