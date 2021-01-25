Неизвестные заблокировали работу новосибирского аквапарка

Неизвестные заблокировали новосибирский аквапарк «Аквамир», внутрь не пускают сотрудников, и сам комплекс из-за этого не работает, сообщила администрация компании на своей странице во «ВКонтакте».

«Сегодня утром комплекс "Аквамир" был заблокирован неизвестными. На данный момент деятельность аквапарка приостановлена», — говорится в сообщении в группе аквапарка.

Возле аквапарка дежурят полицейские машины. Как сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, информации о том, что происходит на объекте, нет.

Глава группы компаний «Кварсис» (строила аквапарк) Петр Овчинников признан банкротом. Также банкротом признана компания ООО «ВДТ Строй», управляющая новосибирским аквапарком. В отношении компании в сентябре ввели конкурсное производство на шесть месяцев.



