Канатная дорога вспыхнула в Шерегеше

Пожар произошел на канатной дороге в кузбасском Шерегеше в воскресенье, сообщила администрация Таштагольского района. Никто не пострадал.

Огонь охватил нижнюю станцию бугельного подъемника на горнолыжной трассе Skyway на восточном склоне горы Зеленая.

Сигнал поступил пожарным в 8.40 (4.40 мск). По предварительным оценкам, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

Пострадавших нет. В ликвидации возгорания участвовали шесть человек и две единицы техники.