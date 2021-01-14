Гимнастка раскритиковала бедных многодетных матерей

Российская гимнастка, олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова раскритиковала многодетных матерей, которые продолжают рожать, хотя не могут обеспечить даже одного ребенка.

Севастьянова в Instagram рассказала, что помогает животным. Ее спросили, почему она не поддерживает людей, в частности многодетных.

«Человек сам сделал этот выбор, сам взял на себя такую ответственность. Мы живем не в каменном веке, где вопрос беременности невозможно проконтролировать. Когда ты понимаешь, что даже одного ребенка потянуть не можешь, зачем рожать второго, третьего, четвертого?! Это правильно по отношению к детям, что ты изначально не можешь дать нормальное будущее?» — объяснила спортсменка в Stories, их содержание приводит Sport 24.

По ее мнению, разумный человек подумает, как он будет содержать ребенка и что сможет ему дать. Гимнастка отказалась брать ответственность за чужие решения, к которым не имеет никакого отношения.

Севастьяновой 25 лет, она олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье.