Трансляция сезона НХЛ 2020/21 началась в Wink

Трансляция игр Национальной хоккейной лиги сезона 2020/21 пройдет в видеосервисе Wink, ключевые матчи будут доступны для всех пользователей бесплатно.

Из-за пандемии коронавируса сезон 2019/20 приостановили на 4,5 месяца. От этого сдвинулись сроки начала следующего сезона. Чемпионат НХЛ стартует с 13 января. Первый матч можно будет посмотреть 14 января в 01.30 мск.

В новом сезоне изменились составы дивизионов, один из которых состоит только из семи канадских клубов. Это обусловлено сложностями с пересечением канадо-американской границы в условиях пандемии. Каждая команда проведет по 56 матчей внутри своих дивизионов.

Подписчики онлайн-кинотеатра Wink смогут смотреть все матчи регулярного чемпионата, плей-офф НХЛ и финала Кубка Стэнли без рекламы. Всем зрителям бесплатно будут доступны хайлайты, ежедневные и еженедельные обзоры и некоторые ключевые матчи.

До 31 января видеосервис Wink дарит всем желающим пакет «Новогодний». В него входят 120 телеканалов, 30 тысяч фильмов и сериалов. Подключается пакет по специальному промокоду. С момента подключения смотреть фильмы, сериалы и каналы можно бесплатно в течение 30 дней, а затем подписка самостоятельно отключится.

Кроме Wink матчи НХЛ будут показывать на «Яндексе» и на «Матч ТВ», но телеканал покажет только избранные игры.