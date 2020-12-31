Фото зависшей на сибирском морозе лапши покорило мировые СМИ

Издания из США, Индии и Франции опубликовали снимок замерзших на улице лапши и яйца, его сделали в Новосибирске в 40-градусные морозы.

«Завтрак в Новосибирске, когда минус 40 градусов», — подписал кадр корреспондент английской газеты The Telegraph Алек Лун. Под этим постом более 119 тысяч лайков. Пользователи удивились в комментариях, как можно жить в таких условиях.

Когда снимок набрал популярность в интернете, его опубликовали в индийских изданиях ABP live и NDTV, американском Snopes и французском CNews.