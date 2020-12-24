Малыш в Красноярске впал в кому после падения с дивана

Пятимесячный малыш впал в кому после падения с дивана, нейрохирурги провели ему две операции, им удалось спасти ребенка, сообщает пресс-служба Красноярского краевого центра охраны материнства и детства.

Со слов мамы, мальчик упал с дивана, когда переворачивался, немного поплакал и уснул. Визуально никаких повреждений родители не увидели и забили тревогу, когда не смогли разбудить малыша, который долго не просыпался.

Врачи Канской районной больницы поставили мальчика на учет с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, кома I, сотрясение головного мозга, нарушение сознания.

Ребенка транспортировали вертолетом из Канска в Красноярск. В первые же часы после госпитализации в 20-ю больницу пятимесячному Ярославу была выполнена костно-пластическая трепанация черепа, хирург удалил сгусток крови объемом 140 миллилитров, сдавливавший ткани мозга. Ребенка перевели в реанимационное отделение, где специалисты буквально боролись за его жизнь.

«Ситуация осложнилась тем, что в первые послеоперационные сутки у Ярослава возобновилось внутреннее диффузное кровотечение, образовалась повторная гематома, меньшая по объему. Такое бывает, когда при длительной компрессии мозга у человека нарушается свертываемость крови. Было принято решение провести еще одну операцию», — сказал детский нейрохирург 20-й больницы Николай Жуков.

Фото: © Красноярский краевой центр охраны материнства и детства

Хирургам удалось устранить главный болезненный фактор, а реаниматологи сделали все для того, чтобы выходить мальчишку, стабилизировать его систему гемостаза, не допустить рецидива гематомы, избежать грубого неврологического дефицита. Для восполнения кровопотери Ярославу несколько раз переливали донорскую плазму и кровь.

Почти неделю Ярослав провел в реанимации, с каждым днем его состояние улучшалось, он стал самостоятельно дышать и кушать, двигал ручками и ножками. Ярослава ждут консервативная терапия и реабилитация (массаж, ЛФК, физиолечение), контрольные КТ-исследования уже в Канской районной больнице.