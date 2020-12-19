Автомобиль в Красноярске пробил ограждение и упал с моста

Легковая машина пробила ограждение и упала с моста в Красноярске, сообщает пресс-служба краевого главка МВД. Погибли водитель и два пассажира.

Инцидент произошел в субботу на Шинном мосте. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Fit допустил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием с моста. Скорее всего, к инциденту привело нарушение скоростного режима.

«В результате ДТП погибли водитель и два пассажира — взрослые мужчины», — говорится в сообщении. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины смертельного инцидента.