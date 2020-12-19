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Автомобиль в Красноярске пробил ограждение и упал с моста

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Легковая машина пробила ограждение и упала с моста в Красноярске, сообщает пресс-служба краевого главка МВД. Погибли водитель и два пассажира.

Инцидент произошел в субботу на Шинном мосте. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Fit допустил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием с моста. Скорее всего, к инциденту привело нарушение скоростного режима.

«В результате ДТП погибли водитель и два пассажира — взрослые мужчины», — говорится в сообщении. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины смертельного инцидента.

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Топ комментариев

Alexander222

красавец...раздробил единую энергосистему на много организаций и все расходы по их содержанию заложил...

fenimor

я думаю, просто надо было воровать поменьше, а работать побольше

14377455

А до этого ее не было? Или отдела маловато, надо до управления разрастаться?

Nik3316

если честно, я не смотрел ни одной серии дом2...

fiopan

Молодцы, нобелевскую премию получат. От герпеса ещё сделайте, замучал в корень, 15 лет мучаюсь.