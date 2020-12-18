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Путин назвал первый полет нового МС-21 большим событием

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин поздравил разработчиков самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 с первым полетом лайнера. Глава государства подчеркнул, что это большое событие для отечественного авиапрома.

Предыдущие образцы лайнера МС-21-300 собирали с американскими двигателями. Но в 2019 году стали разрабатывать новую модель МС-21 с российским двигателем ПД-14. Во вторник на аэродроме Иркутского авиазавода самолет впервые взлетел, полет прошел успешно.

«У нас программы все развиваются. Вы, наверное, обратили внимание, позавчера МС-21 с нашими отечественными двигателями ПД-14 поднят в воздух. Это практически уже серийный образец почти. Большое достижение, между прочим, и наших двигателестроителей, и авиастроителей. Я их поздравляю с этим событием», — обратился к разработчикам президент во время пресс-конференции в четверг.

МС-31-300/310 — среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения. Разработку ведет ПАО «Корпорация «Иркут». Самолеты образца МС-21-300 проходят сертификационные полеты и находятся на стадии развертывания их серийного производства. На Иркутском авиационном заводе ведется постройка первых самолетов МС-21-300 для поставки заказчикам.

Двигатель ПД-14 создан в широкой кооперации предприятий ОДК и отраслевой науки с применением новейших технологий и материалов. Это — первый с начала 1990-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации.

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