Производство тюльпанов запустят в Новосибирской области

Производство тюльпанов откроется в 2021 году в Тогучинском районе, там планируется выращивать миллион цветов в год, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Миллион тюльпанов в год планирует выращивать агрофирма «Новый путь» в тепличном комплексе, расположенном в рабочем поселке Горном.

«Современное сельхозпредприятие по выращиванию в защищенном грунте огурцов и томатов, пряной зелени, тюльпанов, а также рассады цветов и овощей и по выращиванию луковиц тюльпанов в открытом грунте должно быть сдано в эксплуатацию уже в ноябре 2021 года», – говорится в сообщении.

Тепличный комплекс выйдет на полную проектную мощность в 2025 году. К этому же году инвестор планирует создать на производстве 68 рабочих мест.