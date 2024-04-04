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Путин исключил перевод российской экономики на военные рельсы

Источник:
ТАСС
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Россия не будет переводить экономику в режим военного времени, заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

«Мы концентрируем усилия, концентрируем административный ресурс, финансовый ресурс на развитие оборонных отраслей производства», — пояснил российский лидер.

Путин обратил внимание на то, что ситуация в экономике остается достаточно сбалансированной, при этом все социальные гарантии в России выполняются. Причем гарантии не только не отменяются, но и полностью соблюдаются.

Президент также отметил, что в экономике все процессы всегда взаимосвязаны. Так, повышение уровня заработных плат в оборонной промышленности за счет увеличения покупательной способности населения влияет на легкую промышленность, сельское хозяйство.

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Политика #Россия #Промзона
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Топ комментариев

mosquito__2010

Когда технологиями аля цветные революции рулят интеллектуалы на вроде тебя то страны на вроде Украины...

GammiPluh

Так Украина прокси США... получается вышли на самих себя?

olegsbeglov

А если откинуть дорогостоящих паразитов?

number10

Украинский капитан уже уничтожил мост в Балтиморе. Для этого и воевать ни с кем не надо, достаточно иметь...