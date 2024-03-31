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Россия попала в пятерку самых быстрорастущих экономик G20

Источник:
РИА Новости
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Россия в 2023 году стала пятой по темпам роста экономики среди стран «Большой двадцатки». Российская экономика выросла на 3,6% полностью компенсировав спад 2022 года на 1,2%.

Сильнее всего выросла экономика Индии — темпы ускорились с 7,2 до 7,3%. Далее идет Китай с ростом на 5,2% после трех процентов годом ранее. Тройку лидеров замыкает Индонезия, чей ВВП увеличился на 5,1% против 5,3% в 2022-м. Темпы роста экономики Турции в прошлом году замедлились с 5,5 до 4,5%, проанализировали РИА Новости данных национальных статслужб.

Темпы роста ВВП среди государств «Большой двадцатки» ускорились еще у США — до 2,5% с 1,9% годом ранее, а также у Японии — до 1,9% с одного процента.

В остальных же странах он замедлился, сильнее всего — среди G7: в Великобритании — в 43 раза, до 0,1%, в Италии — вчетверо, до 0,9%, во Франции и Канаде — втрое, до 0,9% и 1,1 процента соответственно.

В Аргентине ВВП за 2023 год сократился на 1,6%. Спад также зафиксировали Саудовская Аравия (на 0,8%) и Германия (на 0,3%), при этом в предыдущем году их экономики выросли на 7,5 процента и 1,8 процента соответственно.

В Мексике ВВП увеличился на 3,2% против 3,9% годом ранее, в Австралии — на 2,7% против 3,7%, а в Южной Корее — на 1,4% против 2,6%. При этом в ЕС, который также входит в «двадцатку", темпы экономического роста сократились до 0,4% с 3,4%.

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Экономика #Промзона
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