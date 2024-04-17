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МВФ улучшил прогноз роста российской экономики

Источник:
«Газета.ру»
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Международный валютный фонд (МВФ) представил улучшенный прогноз по росту экономики России на 2024 и 2025 годы.

Так, в этом году МВФ ожидает роста валового внутреннего продукта (ВВП) России на 3,2%, что на 0,6% выше прогноза, который был дан в январе. МВФ также улучшил прогноз по росту экономики РФ на 2025 год. Ожидается, что рост составит 1,8%. Это на 0,7% выше январского прогноза.

Инфляция в России по итогам 2024 года ожидается в пределах 6,9%, а в следующем году — 4,5%, приводит «Газета.ру» прогноз МВФ.

Ранее сообщалось, что прогноз роста экономики России в 2024 году повысил и Всемирный банк.

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Топ комментариев

Maniac.

ХА-ХА-ХА-ХА!!! Переговоры о мире заключать с союзниками, а не конфликтующими сторонами.С кем он будет...

korvinsS

Ни в коем случае потом только хуже все станет.

lex-on

Зачем это нужно ?Чтобы всу перегруппировались, подвезти боеприпасы.... ? Если перемирие ,то капитуляция...

urbasik

Нато забыло олимпиаду в Китае и двинулось убивать мирных людей Абхазии.