МВФ улучшил прогноз роста российской экономики

Международный валютный фонд (МВФ) представил улучшенный прогноз по росту экономики России на 2024 и 2025 годы.

Так, в этом году МВФ ожидает роста валового внутреннего продукта (ВВП) России на 3,2%, что на 0,6% выше прогноза, который был дан в январе. МВФ также улучшил прогноз по росту экономики РФ на 2025 год. Ожидается, что рост составит 1,8%. Это на 0,7% выше январского прогноза.

Инфляция в России по итогам 2024 года ожидается в пределах 6,9%, а в следующем году — 4,5%, приводит «Газета.ру» прогноз МВФ.

Ранее сообщалось, что прогноз роста экономики России в 2024 году повысил и Всемирный банк.