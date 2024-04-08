НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

«Ростех» модернизирует Новосибирский авиазавод имени Чкалова

Источник:
Sibnet.ru
208 0

Новосибирский авиазавод имени Чкалова ожидает новый этап модернизации и техперевооружения производства, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

«Новосибирский завод уверенно справляется с поставленными задачами. Заводчане понимают, насколько важна наша техника сегодня», — цитирует пресс-служба «Ростеха» Слюсаря.

По его словам, предприятие обеспечено стабильной загрузкой как по гособоронзаказу, так и по перспективным проектам. Планируется привлечение новых сотрудников. Только в 2024 году требуется набрать более тысячи производственных рабочих и инженерно-технических специалистов.

Новосибирский авиазавод ранее отправил в Минобороны России первую в этом году партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Техника поставлена в ВКС в рамках исполнения гособоронзаказа и прошла весь комплекс заводских испытаний.

«Фронтовые бомбардировщики Су-34 составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации», — говорится в сообщении «Ростеха». Его возможности Су-34 позволяют использовать «перспективные авиационные средства поражения, увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, повысить точность бомбометания».

Еще по теме
Путин исключил перевод российской экономики на военные рельсы
Россия попала в пятерку самых быстрорастущих экономик G20
Крупнейший мировой производитель кирпича продал российские заводы
Россия потратит на технологический суверенитет 6 трлн рублей
смотреть все
Экономика #Промзона #ОПК #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин поддержал возрождение последнего проекта Сталина
Названо место с самым чистым воздухом на Земле
Игроков «Мира кораблей» перебросит на другую планету
Вышла российская игра «Смута»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Топ комментариев

nicollaich

Зеленский более не президент.Пусть свои хотелки жене предъявляет.

mosquito__2010

У тебя истерики с каждым днём всё обширнее и острее. Тебе может всё же записаться на сеанс к психологу...

Asd10

С комментов кормишься,полукоммерческий?? Ну это нормально. Хоть и не большой, но всё же гешефт.

mosquito__2010

"Тут видишь ли ещё какой аспект: моя скромность" - "хочу стать президентом на 1 срок" - да тыж сама скромность,...