«Ростех» модернизирует Новосибирский авиазавод имени Чкалова

Новосибирский авиазавод имени Чкалова ожидает новый этап модернизации и техперевооружения производства, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

«Новосибирский завод уверенно справляется с поставленными задачами. Заводчане понимают, насколько важна наша техника сегодня», — цитирует пресс-служба «Ростеха» Слюсаря.

По его словам, предприятие обеспечено стабильной загрузкой как по гособоронзаказу, так и по перспективным проектам. Планируется привлечение новых сотрудников. Только в 2024 году требуется набрать более тысячи производственных рабочих и инженерно-технических специалистов.

Новосибирский авиазавод ранее отправил в Минобороны России первую в этом году партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Техника поставлена в ВКС в рамках исполнения гособоронзаказа и прошла весь комплекс заводских испытаний.

«Фронтовые бомбардировщики Су-34 составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации», — говорится в сообщении «Ростеха». Его возможности Су-34 позволяют использовать «перспективные авиационные средства поражения, увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, повысить точность бомбометания».