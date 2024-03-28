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Крупнейший мировой производитель кирпича продал российские заводы

Источник:
Sibnet.ru
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Австрийская компания Wienerberger, которая является крупнейшим мировым производителем кирпича в мире, продала все свои заводы в России.

Российские предприятия Wienerberger работали во Владимирской области и Татарстане. Согласно данным ЕГРЮЛ, новым владельцем заводов стала компания «Строймикс» бизнесмена Алексея Филина, пишет РБК.

Представители Wienerberger уточнили, что структурирование сделки по продаже актива оказалось очень сложным в условиях постоянно меняющихся законов, но «продажа местного бизнеса российской семейной группе была успешно завершена».

С продажей заводов завершился выход Wienerberger с российского рынка, решение о котором было принято еще в 2022 году. Стоимость сделки не разглашается, эксперты оценивают его в 2 миллиарда рублей.

Первый российский завод концерна открылся в 2004 году во Владимирской области, предприятие в Татарстане заработало в 2008 году. Суммарная проектная мощность заводов составляет 450 миллионов условных кирпичей в год.

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