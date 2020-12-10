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Супругов в Кузбассе заподозрили в убийстве внука

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Тело двухлетнего мальчика нашли в снегу во дворе одного из частных домов Новокузнецка, задержаны бабушка и дедушка ребенка, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области.

Супружеская пара вечером в среду приехала в дом родителей, чтобы забрать двухлетнего сына. Но в доме была только одежда мальчика. Его мертвым обнаружили в снегу на придомовой территории.

Бабушка с дедушкой находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сейчас 52-летний мужчина и 48-летняя женщина задержаны, с ними работают следователи.

Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти ребенка. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Максимальное наказание предусматривает пожизненное лишение свободы.

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