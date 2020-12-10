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Гонщик Мазепин вляпался в сексуальный скандал

Источник:
Sibnet.ru
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Российский гонщик Haas Никита Мазепин выложил в Instagram видео, на котором трогает подругу за грудь — команда осудила такой поступок, назвав его «отравительным», а в Сети появились петиции с требованием лишить пилота места в «Формуле-1».

Мазепин опубликовал в Stories видеозапись, где в машине пристает к девушке, трогает ее за грудь, а она в ответ показывает ему неприличный жест. Достаточно быстро он его удалил, но запись попала на другие площадки.

Команда Haas заявила, что не может оправдывать не только поведение Мазепина, но и то, что ролик появился в социальной сети. «Сам факт публикации видео в социальных сетях кажется нам отвратительным. Этот инцидент рассматривается внутри команды, и пока никаких других комментариев не последует», — говорится в сообщении, опубликованным в Twitter.

Мазепин практически сразу же опубликовал извинения — как за поведение, так и за появление видео в соцсети. «Я сожалею, что кого-то обидел и поставил в неловкое положение команду Haas. Я должен соответствовать высоким стандартам пилота «Формулы-1» и признаю, что подвел себя и многих людей. Обещаю, что извлеку уроки из этого», — написал гонщик в своем Twitter.

Поведение Мазепина возмутило болельщиков автоспорта. На сайте по сбору подписей Change.org появилась петиция с призывом лишить российского пилота места в «Формуле-1» из-за его агрессивного стиля пилотажа, а также «сексуально хищническое поведение» по отношению к женщинам. Петицию подписало уже более 6 тысяч человек.

Мазепин подписал контракт с Haas 1 декабря. Россиянин присоединится к команде со следующего сезона. Его партнером по команде станет сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик.

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Топ комментариев

olegsbeglov

Её нигде нет. Но ваши так испоганили слова демократия и либерализм, что это теперь ругательство. И США...

Disobedient

Возможно такие как Познер чубайс гайдар и прочие гозманы дискредитировали эти слова. Называя себя демократами...

Uynachalnica

Неграмотные в войне победили, развитое государство построили, а вот демократы и либералы все по ветру...

Иркут 69

Фактически это так и есть. Под термином "иные основания" можно предполагать что угодно. Например, показалось...

Uynachalnica

Страшно далеки они от народа, эти блумберги!